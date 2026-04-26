Bayerns Comeback gegen Mainz "gibt viel Energie für CL"

Bayern Münchens Vincent Kompany hat nach dem spektakulären Comeback seiner Schützlinge vor dem Königsklassen-Trip nach Paris frohlockt.

"Die Jungs haben gejubelt, als hätten sie sich in einem Relegationsspiel gerettet. Ich liebe diese Mentalität", schwärmte der Erfolgstrainer nach der fast historischen Aufholjagd beim 4:3 in Mainz (zum Spielbericht >>>).

Voller Zuversicht blicken die Münchner jetzt auf das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

"Wenn du am Ende der Saison ein Wunder brauchst, kannst du nicht von null anfangen. Das Gefühl und den Glauben musst du dir vorher erarbeiten", stellte Kompany anerkennend fest und ergänzte mit Blick auf das noch mögliche Triple fast schon philosophisch: "Ob du alles gewinnst? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht. Du musst diesen Glauben haben - das ist die Basis."

Historische Aufholjagd

Bei der Paris-Generalprobe konnten die Münchner erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte einen Drei-Tore-Rückstand zur Pause noch in einen Sieg umwandeln. Erstmals war ihnen dieses Kunststück im September 1976 gegen den VfL Bochum (6:5) gelungen - damals mit Ikonen wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Uli Hoeneß.

Sportdirektor Christoph Freund schwelgte ebenfalls in höchsten Tönen von dem Team. "Heute war es ganz besonders, weil wir 0:3 hinten lagen und in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht haben. Dann so zu reagieren, ist Wahnsinn. Dieser Teamgeist, diese Mentalität, dieser Charakter - das ist wirklich einmalig", lobte der Salzburger. "Das gibt uns ganz viel Energie für die Champions League."

Mit einer besseren B-Elf traten die Münchner mit Konrad Laimer in Mainz 45 Minuten lang wenig meisterlich auf und lagen nach Gegentreffern von Dominik Kohr, Paul Nebel und Sheraldo Becker scheinbar aussichtslos zurück.

Doch dann brachte Kompany die zunächst geschonten Stars. Und die sorgten für die Wende. Nicolas Jackson leitete die Aufholjagd nach Laimers Flanke ein. Danach drehten Michael Olise, Jamal Musiala und Top-Torjäger Harry Kane mit ihren Treffern die Partie.

Kompany-Ansprache saß

"Der Trainer hat in der Pause klar angesprochen, dass wir uns wie Bayern München präsentieren müssen. Es war beeindruckend, wie die Mannschaft darauf reagiert hat. Obwohl wir schon souverän Meister sind, hat man den Hunger der Mannschaft gesehen", meinte Freund.

"Er hat ein paar deutliche Worte an uns gerichtet. Ich verrate aber nicht welche", sagte Kane über Kompanys Pausenansprache.

Auch Kane zog viel Positives aus dem besonderen Erfolg, den die Bayern-Profis nach dem Abpfiff vor der Fankurve so ausgelassen feierten wie die Meisterschaft. "Manchmal ist es gut, dass solche Dinge vor einem wichtigen Spiel passieren. Denn daraus können wir lernen", betonte der Engländer.