Hartberg hängt Havel hohes siebenstelliges Preisschild um

Elias Havel hat sich in dieser Saison in Hartberg in die Auslage gespielt.

Zuletzt wurden Gerüchte laut, wonach mehrere Klubs aus der Deutschen Bundesliga Interesse am 23-Jährigen zeigen sollen. Deutschland soll zudem als die Wunschdestination des Offensivspielers gelten.

In Hartberg hat man aber nicht vor, Havel ziehen zu lassen. "Priorität ist, ihn zu halten, weil wir wissen, was wir an ihm haben", sagt Hartberg-Obmann Erich Korherr gegenüber "Sky". "Nicht um jeden Preis müssen wir verkaufen."

Das Preisschild, das Korherr dem Offensivspieler umhängt, müsse "sicher hoch siebenstellig sein".

Hartberg will Havels Karriere "nicht gefährden"

Der Ex-U21-Nationalspieler hat in Hartberg noch bis Juni 2028 Vertrag. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.at" derzeit auf zwei Millionen Euro.

Im Sommer 2024 stieß Havel zunächst leihweise vom LASK in die Oststeiermark, erst im März zog Hartberg dann die Kaufoption.

Aktuell kämpft Havel mit Adduktorenproblemen und wird von Noch-Trainer Manfred Schmid geschont.

"Wir werden nicht das Risiko eingehen und seine Karriere gefährden", sagt Schmid - vielleicht auch in Hinblick auf einen möglichen Wechsel...