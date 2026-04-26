Option wird nicht gezogen - Bayern trennt sich von Angreifer

Nicolas Jackson steht vor einem Abschied bei Bayern München.

Das verkündet Sportvorstand Max Eberl im ZDF-Sportstudio: "Wir werden die Kaufoption für Nicolas Jackson nicht ziehen." Auch eine weitere Leihe ist nach "Sky"-Informationen nicht geplant.

Der 24-Jährige kam vergangenen Sommer vom FC Chelsea per Leihe zum deutschen Meister, dort sollte er als Alternative zu Harry Kane gelten.

Die Anfangszeit gestaltete sich für den Senegalesen schwierig, in den letzten Wochen machte er jedoch vermehrt auf sich aufmerksam. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen jubelte er über vier Treffer. Bei insgesamt 29 Einsätzen brachte er den Ball zehn Mal im Tor unter, zudem gab er vier Vorlagen.

Über Jacksons weitere Zukunft sind noch keine Details bekannt, bei Chelsea hat der Angreifer bis 2033 Vertrag.