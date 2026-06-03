ÖFB-Kicker bekommt wohl Yaya Toure als Cheftrainer

Mit Yaya Toure verbindet man einen der besten Mittelfeld-Spieler seiner Generation.

Im Trikot von Barcelona und Manchester City machte der Ivorer immer wieder auf sich aufmerksam. 2020 beendete er in China bei QD Huanghai seine Laufbahn.

Danach folgten Stationen als Trainer, zumeist arbeitete der 43-Jährige als Co-Trainer. 2022/23 war er auch im Nachwuchs bei den Spurs tätig.

Sein letztes Amt hatte er als Assistent von Roberto Mancini bei Saudi-Arabien inne (2023-2024).

Slovan Bratislava lockt

Jetzt winkt die erste Aufgabe als Cheftrainer. Laut dem Journalisten Matteo Moretto befindet sich der Ivorer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Slovan Bratislava.

Beim Klub nahe der österreichischen Grenze würde er als Cheftrainer anheuern.

Slovan beendete die Saison als Meister in der Slowakei. Coach Vladimir Weiss ist nach fünf Jahren im Amt zurückgetreten, um Nationaltrainer der Slowakei zu werden.

Mit Kevin Wimmer (33) steht ein ÖFB-Legionär im Kader des Hauptstadt-Klubs. Der Österreicher verlängerte erst im Mai seinen Vertrag bis 2027. Vor drei Jahren wechselte er vom SK Rapid in Österreichs Nachbarland.