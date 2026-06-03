Rangnick zu Milan? Marco Friedl: "Wäre die perfekte Lösung!"

Wird Ralf Rangnick Sportchef bei AC Milan?

Seit Tagen kursieren Gerüchte rund um Gespräche >>>

Die "Gazzetta dello Sport" fragte diesbezüglich auch bei ÖFB-Teamspieler Marco Friedl nach und der Tiroler antwortete ausführlich.

Kabine hofft auf Verbleib

"Ralf Rangnick hat das Niveau unseres Fußballs deutlich angehoben. Das gelang ihm als Sportdirektor von Red Bull in Salzburg. Er verbesserte jedes Team, für das er arbeitete, und hob dabei stets auch das Niveau seiner Vereine an. Für uns war er von entscheidender Bedeutung, das fehlende Puzzleteil, um den Qualitätssprung zu schaffen", lobt ihn Friedl.

Der Tiroler hat vom Milan-Gerücht gehört:"Er hat mit uns noch nicht darüber gesprochen, und wir alle in der Kabine hoffen, dass er bei uns bleibt. Aber ich muss sagen, dass er für Milan oder jeden anderen Verein die perfekte Lösung wäre. Das hat er mit seiner langjährigen Arbeit bewiesen. Er hat ein besonderes Feuer in sich und weiß, wie er Teams und Vereinen etwas Einzigartiges geben kann."

Friedl verweist aber auf die Kommentare Rangnicks: "Ich bleibe bei seiner Aussage, dass sein einziger Ansprechpartner der österreichische Fußballverband ist. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber als Milan-Fan würde ich hoffen, dass der Transfer zustande kommt."

Friedl war in Italien Thema

Gerade die Kommunikation lobt der Werder-Kapitän: "Ich wurde recht schnell in die Nationalmannschaft integriert, war dann aber eine Zeit lang nicht mehr dabei. Trotzdem blieb ich immer mit ihm in Kontakt: Er hat mich zwar nicht angerufen, aber mir anhand von Videos erklärt, was ich falsch und was ich richtig mache."

In der Vergangenheit wurde Friedl selbst mit einem Italien-Transfer in Verbindung gebracht. "Es gab sowohl im Sommer als auch im Winter Kontakte. Letztendlich kam der Wechsel nicht zustande, weil ich nicht hundertprozentig überzeugt war und sich die Vereine auch noch nicht endgültig geeinigt hatten", so Friedl.

Friedl scherzt über Milan

Wenn er komplett überzeugt werden kann, ist ein Serie-A-Deal künftig aber noch möglich.

Holt ihn vielleicht Rangnick zu Milan? "Falls die Rossoneri jemals Interesse an mir hätten, würde ich auch ohne ihn (Rangnick, Anm.) wechseln. Spaß beiseite, das ist alles noch sehr abstrakt. Ich konzentriere mich voll und ganz auf Werder Bremen und die WM, nicht auf einen möglichen Transfer", macht der Kapitän der Bremer klar.

Mit den Aussagen lässt Friedl die Herzen der Milan-Fans höher schlagen. Rangnick sei demnach ein spannender Kandidat.

Nebenbei ist Oliver Glasner Kandidat auf den Cheftrainer-Posten >>>