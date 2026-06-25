Hütter von WM-Helden gelobt: "Sehr viel Gutes gehört"

Adi Hütter ist zurück bei Eintracht Frankfurt. Zur neuen Saison geht der Vorarlberger in seine zweite Amtszeit beim Klub.

Erstmals trainieren wird er dann Deutschlands WM-Held von 2014, Mario Götze.

Der 34-Jährige hatte schon Kontakt zu seinem neuen Trainer. "Ich hatte mit Adi telefoniert. Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Ich war, als er in Frankfurt war, nicht da. Sehr viel Gutes gehört, wir hatten ein gutes Gespräch", meint der Routinier gegenüber "EintrachtTV".

Götze freut sich

Der Start ist demnach geglückt. "Er macht einen sehr guten Eindruck und ich freue mich auf das, was kommt: aufs Trainingslager, auf die Saison, auf die Zusammenarbeit. Und ich glaube, das passt sehr gut", freut sich Götze.

Teamkollege Timothy Chandler habe über den neuen Cheftrainer ausschließlich Positives vermeldet. "Ich freue mich darauf, was er in mir sieht, was er in der Mannschaft sieht, was er da auch auf die Beine stellen kann. Was er auch bewegen kann mit Frankfurt, mit den Fans, mit dem ganzen Ökosystem, mit dem Umfeld. Ich glaube, das hat er schon drauf. Und das hat er ja auch schon bewiesen", so der Ex-DFB-Teamspieler.