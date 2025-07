Nach Leihstationen beim FK Austria Wien und der SV Elversberg ist Fisnik Asllani zurück bei der TSG Hoffenheim. Der kosovarische Nationalspieler hat sich trotz weitreichendem Interesse an seiner Person für eine Vertragsverlängerung beim deutschen Bundesligisten entschieden.

Der 22-jährige Stürmer wurde mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 ausgestattet. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim, ist davon überzeugt, dass Asllani ein wichtiger Faktor für Hoffenheim werden kann:

"Natürlich ist auch vielen anderen Vereinen Fisniks Entwicklung, sowie seine starken Leistungen in der Zweiten Liga nicht verborgen geblieben – er hat großes Interesse bei verschiedenen Klubs geweckt. Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr, dass er sich nun voller Überzeugung für eine Zukunft bei der TSG entschieden hat. Wir sind absolut überzeugt davon, dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen wird und wir in Zukunft alle noch sehr viel Freude an ihm haben werden."

Asllani: "Mein Weg in Hoffenheim ist noch lange nicht zu Ende"

"Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim verlängert zu haben", so Fisnik Asllani, der ergänzend hinzufügt:

"Nach den Leihen in den vergangenen zwei Jahren hatte ich einfach das Gefühl, dass mein Weg in Hoffenheim noch lange nicht zu Ende ist. Ich bin topmotiviert und möchte mich nun auch bei der TSG durchsetzen und mich in der Bundesliga beweisen. Ich kenne den Verein, viele Spieler aus dem Kader sowie sämtliche Mitarbeitende bei der TSG. All das wird mir die Rückkehr erleichtern, so dass ich mich ab sofort voll und ganz auf das Sportliche konzentrieren kann."

Auch in Österreich hat Asllani seinen Torriecher bereits unter Beweis gestellt: In der Saison 2023/24 kickte der in Berlin geborene Kosovare leihweise für den FK Austria Wien. In 19 Ligaspielen gelangen ihm vier Tore und eine Vorlage.

Seinen endgültigen Durchbruch erlebte er bei der SV Elversberg: Mit 18 Toren und neun Vorlagen in 33 Zweitligapartien krönte sich der Leihspieler in der abgelaufenen Saison zum Topscorer der Liga.

