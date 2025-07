"Transfer für die Zukunft" - Hoffenheim schnappt sich Talent

Hoffenheim-Coach Christian Ilzer darf sich auf einen aufregenden Spieler in seiner Mannschaft freuen.

Wie die Sinsheimer am Donnerstag offiziell machen, wurde Deniz Zeitler vom FC Ingolstadt verpflichtet. Der 18-jährige Offensivspieler erhält einen langfristigen Vertrag und gilt als großes Talent in Deutschland.

Schicker: "Ein Transfer für die Zukunft"

Geschäftsführer Andreas Schicker beschreibt Zeitler folgendermaßen: "Deniz ist ein hochtalentierter Spieler, der mit seinen gerade einmal 18 Jahren noch sehr viel Entwicklungspotenzial mitbringt und somit definitiv ein Transfer für die Zukunft ist."

Schicker weiter: "Er kann in der Offensive verschiedene Positionen spielen und hat in der vergangenen Saison mit überzeugenden Leistungen und Toren für Ingolstadt in der 3. Liga für viel Furore gesorgt."

Zeitler wurde im Nachwuchs des FC Ingolstadt ausgebildet, wo er es zu 38 Partien bei den Profis brachte. Zudem feierte er am 14. Mai 2025 sein Debüt für die deutsche U19-Auswahl.

"Wir wollen ihn perspektivisch zum Bundesligaspieler entwickeln und sind überzeugt, dass er bei der TSG seine Spuren hinterlassen wird. Deniz hat in diesem Sommer sehr viele Begehrlichkeiten bei anderen, hochkarätigen Vereinen geweckt, sodass wir uns sehr freuen, dass er sich letztendlich voller Überzeugung für einen Wechsel zur TSG entschieden hat", so Schicker.

