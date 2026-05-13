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SV Ried trauert um Vereinsikone

Der ehemalige Präsident ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das gibt der Klub in einer Aussendung bekannt.

SV Ried trauert um Vereinsikone Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Ried trauert um ihren ehemaligen langjährigen Präsidenten Franz Mairinger.

Mairinger war von 1981 bis 1986 als Obmann und von 1987 bis 1993 als Präsident der SVR tätig.

In dieser Zeit gelang der SV Ried im Jahr 1991 der Aufstieg in die 2. Division durch den Meistertitel in der Landesliga und ein erfolgreiches Playoff.

Im Alter von 84 Jahren ist er am Sonntag, dem 10. Mai, verstorben.

"Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Die SVR wird dich immer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden", schreibt die SV Ried in einer Aussendung.

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