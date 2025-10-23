NEWS

Erste Laufeinheit: Musiala zurück am Trainingsplatz

Nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM hat Jamal Musiala beim FC Bayern München erstmals wieder eine Laufeinheit absolviert.

Jamal Musiala ist rund dreieinhalb Monate nach seiner schweren Verletzung zurück auf den Trainingsplatz gekehrt.

Im Klub-WM-Viertelfinale erlitt er eine Sprunggelenkluxation und Wadenbeinbruch gegen PSG.

Der 22-jährige Offensivspieler hat am Donnerstag erstmals wieder eine Laufeinheit absolviert: "Für mich war es super, wieder auf dem Platz zu sein. Es hat sich super angefühlt“, wird der Edeltechniker auf der Vereinswebsite zitiert. Und das wichtigste: „Mein Fuß hat sich gut angefühlt. Das war ein sehr großer Schritt."

Musiala will nichts überstürzen

Musiala müsse "sich wieder an das Laufen gewöhnen, Schnelligkeit aufbauen. Dann fängt es an mit dem Ball. Dribbling, passen, schießen."

Überstürzen will der Bayern-Star jedoch nichts: "Es geht immer nur Schritt für Schritt, man will nicht irgendwas zu schnell machen. Wenn ich zurückkomme, will ich bei 100 Prozent sein, auf einem guten Level. Deswegen nehmen wir uns Zeit."

Neben Musiala muss der FCB momentan mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) auf zwei weitere Langzeitverletzte verzichten. Zudem fehlt den Münchnern auch Josip Stanisic mit einer Innenbandverletzung seit über einem Monat.

