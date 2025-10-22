Drei Laimer-Assists! Bayern-Express überrollt auch Brügge

Am dritten Spieltag der UEFA Champions League feiert der FC Bayern München einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen Club Brügge.

Die Hausherren dominieren die Partie von Beginn an und sorgen durch Treffer von Lennart Karl (5.), Harry Kane (14.) sowie Luis Diaz (34.) schon vor der Pause für die Vorentscheidung, ehe Nicolas Jackson (79.) den Endstand herstellt.

Durch den Sieg festigen die Münchner ihre Tabellenführung und stehen vor dem Einzug ins Achtelfinale, während Brügge auf den zwanzigsten Tabellenplatz zurückfällt.

Bayern stellen Weichen früh

Von der ersten Minute an lässt die Elf von Vincent Kompany keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Bereits in der fünften Minute bringt Lennart Karl die Bayern nach Zuspiel von Dayot Upamecano mit 1:0 in Führung. Die Münchner halten den Druck hoch und nur neun Minuten später erhöht Harry Kane nach Vorarbeit von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer auf 2:0 (14.).

Die Gäste aus Belgien finden kaum ins Spiel, ihre seltenen Offensivbemühungen durch Kyriani Sabbe (2.) und Christos Tzolis (41.) bleiben harmlos.

Stattdessen schlägt die Heimmannschaft erneut zu: Nach einer weiteren Vorlage von Laimer stellt Luis Diaz auf 3:0 (34.). Die Bayern verzeichnen zudem Aluminiumtreffer von Aleksandar Pavlovic (10.) und Harry Kane (45.).

Münchner komplett überlegen

Am Spielgeschehen ändert sich auch nach dem Seitenwechsel wenig. Nicky Hayens Team versucht zwar, durch mehrere Wechsel neue Impulse zu setzen, doch die Bayern kontrollieren die Partie weiterhin souverän. Mit sechzig Prozent Ballbesitz und insgesamt 23 Torschüssen dominieren sie nach Belieben und erarbeiten sich unter anderem neun Eckbälle.

Während Brügge über die gesamte Spielzeit nur zu drei Abschlüssen kommt, sorgt der eingewechselte Nicolas Jackson in der 79. Minute für den Schlusspunkt (er verwertet einen abgewehrten Laimer-Schuss) und erzielt das Tor zum 4:0-Endstand.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel setzen die Bayern ihren makellosen Lauf in der Champions League fort und qualifizieren sich so gut wie sicher für das Achtelfinale. Für Club Brügge bedeutet die klare Niederlage hingegen einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze.