Drei Laimer-Assists! Bayern-Express überrollt auch Brügge

Sporting biegt Marseille
Sporting Lissabon dreht die Partie gegen Olympique Marseille und gewinnt mit 2:1.
Igor Paixao bringt die Gäste in Minute 14 in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sieht Emerson nach einer kuriosen Szene Gelb-Rot: Erst erhält er einen Strafstoß, der Unparteiische schaut sich die Situation dann am Bildschirm noch einmal an und entscheidet auf Schwalbe.
In Überzahl ist Sporting in Hälfte zwei dann gefährlicher, OM-Keeper Rulli ist aber zweimal zur Stelle - in Minute 69 ist er geschlagen: Geny Catamo gleicht aus, der VAR nimmt das vermeintliche Abseits zurück. In weiterer Folge drückt Sporting auf die Führung, Alisson Santos dreht die Partie dann mit einem abgefälschten Schuss in Minute 86. Maxi Araujo sieht dann noch Rot für einen Schubser (89.), Sporting bringt den Sieg aber auch in Gleichzahl über die Zeit.
Für die Portugiesen ist es der zweite Sieg der Champions-League-Saison, Marseille hält weiter bei drei Siegen.
Nullnummer in Bergamo
Keine Tore gibt es im Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Slavia Prag. Die besseren Chancen gehören dabei den Italienern, die in der ersten Hälfte gleich zwei gute Chancen durch Krstovic vergeben. Nach der Pause ist das Spiel zerfahren und bietet kaum Offensivaktionen, wenn es mal gefährlich wird, dann im Strafraum der Gäste. Der Lucky Punch gelingt aber nicht mehr.
Für Atalanta ist es der vierte, für Slavia der zweite Punkt der CL-Saison.