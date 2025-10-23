FC Bayern München FC Bayern München FCB FC Brügge FC Brügge BRU
Endstand
4:0
3:0 , 1:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Christoph Freund lobt Laimer: "Er ist in einer super Verfassung"

Mit drei Assists konnte Konrad Laimer wieder einmal glänzen. Die Lobeshymnen hören gar nicht mehr auf.

Christoph Freund lobt Laimer: "Er ist in einer super Verfassung" Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Mit die Bayern läuft es weiter nach Maß. Besser als zwölf Siege in zwölf Pflichtspielen geht nicht. Laimer spielt eine tragende Rolle, war abgesehen von einem DFB-Cup-Spiel immer in der Startelf.

Gegen Brügge (zum Spielbericht >>>) glänzte der Rechtsverteidiger mit drei Torbeteiligungen. "Er war schon immer sehr aktiv. Aber wie er jetzt in so einer starken Mannschaft mitspielt, Tore auflegt und immer wieder zu Chancen kommt, er ist in einer super Verfassung. Es macht Spaß, wie er mit seiner Energie der Mannschaft einfach viel gibt", analysierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview.

Für Aufsehen sorgte auch Lennart Karl, der im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten Torschützen des FC Bayern in der "Königsklasse" aufstieg.

Freund sprach von einer "richtig schönen Geschichte". Trainer Vincent Kompany lobte das 1,68 Meter große Offensiv-Talent. "Was er immer hat, ist Torgefahr. Das kann man einem jungen Spieler schwer beibringen. Entweder hat man das oder nicht."

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Bayerns Rekord-Youngster und Austro-Alba: "Sind an unserem Limit"

Bayerns Rekord-Youngster und Austro-Alba: "Sind an unserem Limit"

Champions League
7
Drei Laimer-Assists! Bayern-Express überrollt auch Brügge

Drei Laimer-Assists! Bayern-Express überrollt auch Brügge

Champions League
6
"Sieg, auf dem wir aufbauen können": Liverpool-Knoten platzt

"Sieg, auf dem wir aufbauen können": Liverpool-Knoten platzt

Champions League
Rangnick über Alaba: "Muss sich keine Sorgen machen"

Rangnick über Alaba: "Muss sich keine Sorgen machen"

Champions League
3
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
13
Bellingham-Goldtor: Real bleibt in Königsklasse makellos

Bellingham-Goldtor: Real bleibt in Königsklasse makellos

Champions League
1
Rückstand gedreht! Liverpool rehabilitiert sich gegen Frankfurt

Rückstand gedreht! Liverpool rehabilitiert sich gegen Frankfurt

Champions League
2
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Bayern München Christoph Freund Konrad Laimer