Christoph Freund lobt Laimer: "Er ist in einer super Verfassung"

Mit die Bayern läuft es weiter nach Maß. Besser als zwölf Siege in zwölf Pflichtspielen geht nicht. Laimer spielt eine tragende Rolle, war abgesehen von einem DFB-Cup-Spiel immer in der Startelf.

Gegen Brügge (zum Spielbericht >>>) glänzte der Rechtsverteidiger mit drei Torbeteiligungen. "Er war schon immer sehr aktiv. Aber wie er jetzt in so einer starken Mannschaft mitspielt, Tore auflegt und immer wieder zu Chancen kommt, er ist in einer super Verfassung. Es macht Spaß, wie er mit seiner Energie der Mannschaft einfach viel gibt", analysierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview.

Für Aufsehen sorgte auch Lennart Karl, der im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten Torschützen des FC Bayern in der "Königsklasse" aufstieg.

Freund sprach von einer "richtig schönen Geschichte". Trainer Vincent Kompany lobte das 1,68 Meter große Offensiv-Talent. "Was er immer hat, ist Torgefahr. Das kann man einem jungen Spieler schwer beibringen. Entweder hat man das oder nicht."