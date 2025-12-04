Kehrt Kevin Stöger im Winter nach Österreich zurück?

Was bringt die Zukunft für Kevin Stöger?

Bereits im Sommer 2009 verließ der Mittelfeldstratege Österreich und wechselte von der U17 der SV Ried in die U17 vom VfB Stuttgart. Seitdem kickt der mittlerweile 32-Jährige durchgehend in Deutschland.

In der laufenden Saison hat er bei Borussia Mönchengladbach jedoch einen schweren Stand. In zwölf Ligaspielen stand Stöger nur fünfmal in der Startformation, viermal wurde er zudem eingewechselt.

Nach Informationen von "Sky" könnte der fünffache ÖFB-Teamspieler Gladbach im Winter nun verlassen. Vor allem eine Rückkehr nach Österreich soll den Linksfuß besonders reizen. Konkrete Angebote würden aber wohl noch keine vorliegen.