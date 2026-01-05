VfB Stuttgart lehnt Angebot für deutschen Nationalspieler ab

Der VfB Stuttgart verzichtet im Wintertransfenster offenbar auf wichtige Transfereinnahmen.

Wie "Sky" und "Kicker"berichten, haben die Verantwortlichen eine Offerte aus der Premier League abgelehnt: AFC Bournemouth hätten sich angeblich um 40 Millionen Euro die Dienste von Jamie Leweling sichern wollen.

Die Stuttgarter haben aber kein Interesse, den 24-Jährigen abzugeben. Die Chancen der Stuttgarter erhöhen sich auch dadurch, dass Leweling keine Ausstiegsklausel mehr im Vertrag hat.

Am Rande eines Testspiels am Montag unterstreicht VfB-Trainer Sebastian Hoeneß seinen Stellenwert: "Jamie ist einer unserer wichtigsten Offensivspieler, er gibt uns eine Komponente, die wir gut gebrauchen können."

Das stellt er auch in der Hinrunde unter Beweis, als er in 14 Einsätzen sieben Scorerpunkte erzielte. Dabei glänzt Leweling vor allem als Vorbereiter, bei Stuttgart wird auch seine Schnelligkeit sehr geschätzt. Er sei auch voll ins Team "integriert".