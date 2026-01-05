NEWS

VfB Stuttgart lehnt Angebot für deutschen Nationalspieler ab

"Sky" und "Kicker" berichten: der Tabellensechste lässt den 24-Jährigen nicht ziehen.

VfB Stuttgart lehnt Angebot für deutschen Nationalspieler ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

 Der VfB Stuttgart verzichtet im Wintertransfenster offenbar auf wichtige Transfereinnahmen.

Wie "Sky" und "Kicker"berichten, haben die Verantwortlichen eine Offerte aus der Premier League abgelehnt: AFC Bournemouth hätten sich angeblich um 40 Millionen Euro die Dienste von Jamie Leweling sichern wollen.

Die Stuttgarter haben aber kein Interesse, den 24-Jährigen abzugeben. Die Chancen der Stuttgarter erhöhen sich auch dadurch, dass Leweling keine Ausstiegsklausel mehr im Vertrag hat.

Am Rande eines Testspiels am Montag unterstreicht VfB-Trainer Sebastian Hoeneß seinen Stellenwert: "Jamie ist einer unserer wichtigsten Offensivspieler, er gibt uns eine Komponente, die wir gut gebrauchen können."

Das stellt er auch in der Hinrunde unter Beweis, als er in 14 Einsätzen sieben Scorerpunkte erzielte. Dabei glänzt Leweling vor allem als Vorbereiter, bei Stuttgart wird auch seine Schnelligkeit sehr geschätzt. Er sei auch voll ins Team "integriert".

Mehr zum Thema

Abgang aus Leipzig? Sportchef Schäfer gibt Update zu Schlager

Abgang aus Leipzig? Sportchef Schäfer gibt Update zu Schlager

Deutsche Bundesliga
6
Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Deutsche Bundesliga
8
Fix! Neuer Spieler vom BVB für Ilzers Hoffenheim

Fix! Neuer Spieler vom BVB für Ilzers Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
Bester Mitspieler bei Bayern? Starspieler nennt Alaba

Bester Mitspieler bei Bayern? Starspieler nennt Alaba

Deutsche Bundesliga
6
Medizincheck steht bevor! Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub

Medizincheck steht bevor! Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub

Deutsche Bundesliga
26
ÖFB-Talent könnte im Winter verliehen werden

ÖFB-Talent könnte im Winter verliehen werden

Deutsche Bundesliga
4
Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Will sich Bayern-Leihgabe einen Wechsel erstreiken?

Deutsche Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfB Stuttgart