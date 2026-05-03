NEWS

Rapid-Kicker über Katzer: "Ich liebe ihn"

Vergangenes Jahr stellte sich der Rapid-Sportchef gegen einen Millionen-Transfer von Serge-Philippe Raux-Yao. Der Franzose hat damit kein Problem.

Rapid-Kicker über Katzer: "Ich liebe ihn" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao fühlt sich wohl beim SK Rapid.

"Ich liebe Rapid", erklärt der 26-jährige Franzose, der 2024 ablösefrei von Rodez AF kam und seither zum Stammpersonal der Hütteldorfer zählt, im Gespräch mit dem "Kurier".

Katzer schob Millionen-Transfer Riegel vor

2025 hätte der Abwehrspieler Rapid jedoch bereits beinahe verlassen. Da das Millionen-Angebot für Raux-Yao allerdings zu knapp vor der Transfer-Deadline hereintrudelte, entschied sich Geschäftsführer Sport Markus Katzer gegen einen Transfer.

Raux-Yao war keine Sekunde nachtragend: "Aber nein! Markus hat mich geholt, ich liebe ihn. Wenn es zu spät ist, muss er Nein sagen."

Transfer im Sommer? "Werden reden, wenn..."

Dass der 1,97 Meter große Innenverteidiger Rapid im kommenden Sommer verlässt, sei aber nicht auszuschließen. "Wir haben für diesen Sommer vereinbart, dass wir reden, wenn heuer rechtzeitig ein gutes Angebot kommt", so Raux-Yao.

Allerdings wolle er Rapid nicht um jeden Preis verlassen: "Wenn es wieder nicht passt mit einem Transfer, ist das okay. Ich werde jeden Tag hier 100 Prozent für den Verein geben und mein Vertrag läuft ja noch bis 2028. Das ist ein Versprechen."

Der Marktwert des Franzosen wird von "Transfermarkt" aktuell auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Unter anderem wird RC Lens Interesse an Raux-Yao nachgesagt.

Damit könnte der Rapidler in die Fußstapfen von Kevin Danso oder Samson Baidoo treten.

Du willst bei der Google-Suche LAOLA1-News bevorzugt sehen? Lege LAOLA1 als deinen Favoriten fest:

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer? Jürgen Heil bleibt "Überlegung" in Wien

Transfer? Jürgen Heil bleibt "Überlegung" in Wien

Bundesliga
5
Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - Sturm Graz

Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - Sturm Graz

Bundesliga
2
GAK findet Torriecher wieder: "Das Geilste, was es gibt!"

GAK findet Torriecher wieder: "Das Geilste, was es gibt!"

Bundesliga
1
WSG-Klartext in Kabine! "Gut, dass man mal auf den Tisch haut"

WSG-Klartext in Kabine! "Gut, dass man mal auf den Tisch haut"

Bundesliga
3
Ried schafft Klassenerhalt: "War wirklich ein Kraftakt"

Ried schafft Klassenerhalt: "War wirklich ein Kraftakt"

Bundesliga
6
Bundesliga LIVE: GAK - WSG Tirol

Bundesliga LIVE: GAK - WSG Tirol

Bundesliga
9
Bundesliga LIVE: SV Ried - Blau-Weiß Linz

Bundesliga LIVE: SV Ried - Blau-Weiß Linz

Bundesliga
3

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Markus Katzer Serge-Philippe Raux-Yao Gerüchteküche Transfermarkt