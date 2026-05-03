Rapid-Kicker über Katzer: "Ich liebe ihn"

Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao fühlt sich wohl beim SK Rapid.

"Ich liebe Rapid", erklärt der 26-jährige Franzose, der 2024 ablösefrei von Rodez AF kam und seither zum Stammpersonal der Hütteldorfer zählt, im Gespräch mit dem "Kurier".

Katzer schob Millionen-Transfer Riegel vor

2025 hätte der Abwehrspieler Rapid jedoch bereits beinahe verlassen. Da das Millionen-Angebot für Raux-Yao allerdings zu knapp vor der Transfer-Deadline hereintrudelte, entschied sich Geschäftsführer Sport Markus Katzer gegen einen Transfer.

Raux-Yao war keine Sekunde nachtragend: "Aber nein! Markus hat mich geholt, ich liebe ihn. Wenn es zu spät ist, muss er Nein sagen."

Transfer im Sommer? "Werden reden, wenn..."

Dass der 1,97 Meter große Innenverteidiger Rapid im kommenden Sommer verlässt, sei aber nicht auszuschließen. "Wir haben für diesen Sommer vereinbart, dass wir reden, wenn heuer rechtzeitig ein gutes Angebot kommt", so Raux-Yao.

Allerdings wolle er Rapid nicht um jeden Preis verlassen: "Wenn es wieder nicht passt mit einem Transfer, ist das okay. Ich werde jeden Tag hier 100 Prozent für den Verein geben und mein Vertrag läuft ja noch bis 2028. Das ist ein Versprechen."

Der Marktwert des Franzosen wird von "Transfermarkt" aktuell auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Unter anderem wird RC Lens Interesse an Raux-Yao nachgesagt.

Damit könnte der Rapidler in die Fußstapfen von Kevin Danso oder Samson Baidoo treten.

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