Wechsel zu Real? Bayern-Vorstandschef spricht über Olise-Gerüchte

Michael Olise soll der absolute Wunschspieler des spanischen Topklubs Real Madrid sein.

Der französische Offensivspieler des FC Bayern wird seit Wochen mit einem Wechsel zu den "Königlichen" in Verbindung gebracht – obwohl diese die Transfergerüchte bereits in einem offiziellen Statement dementiert hatten. Nun äußert sich mit Jan-Christian Dreesen auch Bayerns Vorstandschef zu den Gerüchten.

"Natürlich" werde der 24-Jährige an der Säbener Straße bleiben, sagte der 58-Jährige am Dienstag bei einer Veranstaltung im Presseclub München. Weder habe es eine Kontaktaufnahme von Real Madrid gegeben, noch wäre Olise mit einem Wechselwunsch auf die Bayern-Verantwortlichen zugekommen.

Auch Diaz soll bleiben

"Es ist erstaunlich, was alles verbreitet werden kann, wenn man selber weiß, was die Wahrheit ist", sagte Dreesen. Von der Vereinsführung wurde Olise in der Vergangenheit bereits mehrfach als unverkäuflich erklärt.

Auch der mit Al-Hilal in Verbindung gebrachte Flügelspieler Luis Diaz wird wohl nicht nach Saudi-Arabien wechseln, wie der 58-Jährige bestätigte.

"Wir wären ja blöd oder? Wir haben so eine wunderbare Mannschaft, ganz ehrlich. Lasst uns mal in die Saison starten und ein paar Tore schießen", sagte Dreesen.