Borussia Dortmund befindet sich weiterhin in einer lange andauernden Formkrise!

Am Wochenende sorgte die 0:1-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen Augsburg für Ärger und Pfiffe. Mit einem aktuell zehnten Tabellenplatz würde man das internationale Geschäft im kommenden Jahr verpassen.

Lediglich in der Champions League läuft es so weit, so hat man gegen Lille die Chance auf das Viertelfinale (Mittwoch, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Aufgrund der sportlich schlechten Leistungen kündigt sich im Ruhrgebiet eine Personalrochade an. Einige Stars sollen vor dem Abflug stehen. Darunter auch ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer, HIER dazu mehr.

Weitere Spieler angezählt, Funktionäre ebenso

Doch nicht nur der Österreicher steht vor einem Abgang im Sommer. Laut einem Bericht von "Sky" soll auch die Zukunft von Niklas Süle, Giovanni Reyna und Salih Özcan trotz bis 2026 gültiger Arbeitspapiere mehr als ungeklärt sein.

Auch die Kapitäne und Führungsspieler Emre Can und Julian Brandt haben noch bis Juni 2026 einen Vertrag in Dortmund, eine Verlängerung dieser ist alles andere als gesichert, heißt es.

Zwei aktuelle verliehen Stürmer scheinen ebenfalls keine Zukunft bei den Schwarz-Gelben zu haben. Youssoufa Moukoko (Nizza) und Sebastien Haller (Utrecht) sind demnach kein Teil der Kaderplanung.

Bei den Funktionären gibt es ebenso Diskussionsbedarf. So muss sich Sportdirektor Sebastian Kehl immer wieder mit Kritik auseinandersetzen, Geschäftsführer Sport Lars Ricken und der erst im Februar installierte Cheftrainer Niko Kovac bekommen diversen Unmut zu spüren.