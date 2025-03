Sechs Tore und neun Assists – das war Marcel Sabitzers Ausbeute in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund. Der 30-Jährige war vor allem auf dem Weg ins Finale der UEFA Champions League ein wichtiger Faktor, 2023/24 lieferte er in dem Bewerb fünf Vorlagen.

Vom Endspiel in der Königsklasse scheinen die Borussen derzeit weit entfernt. Zuletzt setzte es in der Bundesliga ein 0:1 gegen den FC Augsburg, Schwarz-Gelb steht damit aktuell nur auf Tabellenplatz zehn.

In der Champions League könnte es am kommenden Mittwoch gegen OSC Lille (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das Aus geben. Das Hinspiel in Dortmund endete 1:1.

Vertrag läuft noch bis 2027

Wie "Sky" berichtet, soll es im Sommer beim BVB einen "gnadenlosen Kader-Umbruch" geben.

Im Februar galt Sabitzer in Bezug auf einen Abgang noch als Wackelkandidat. Mittlerweile dürfte es beim ÖFB-Nationalspieler in Richtung Streichliste gehen. Er soll beim BVB keine Zukunft haben und teilweise für schlechte Energie sorgen. Das berichtet "Sky"-Reporter Patrick Berger.

Sabitzer hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2027. In der laufenden Saison kam er 34 Mal zum Einsatz, verzeichnete bislang aber keinen Scorerpunkt.