Ljubicic-Doppelpack im Topspiel: Schalke vor Bundesliga-Rückkehr

Der FC Schalke 04 feiert am 31. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga im Topspiel beim SC Paderborn einen 3:2-Erfolg. Die Bundesliga-Rückkehr steht damit bevor, Dejan Ljubicic wird mit zwei Toren zum Matchwinner.

Die erste Chance im Spiel haben die Gäste durch Karaman (5.). Er fordert Seimen früh im Spiel, der Schlussmann kann zur Ecke klären.

Rund zehn Minuten später (10.) landet der Ball dann zum ersten Mal im Tor. Curda trifft per sehenswertem Volley zum 1:0 für Paderborn.

Die Hausherren sind besser im Spiel, haben mehr Abschlüsse und erhöhen in der 26. Minute auf 2:0. Bilbija scheitert an Karius, Marino kann jedoch in Folge verwerten.

Ausgleich innerhalb von fünf Minuten

Schalke lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Ndiaye bringt eine präzise Flanke in den Sechzehner, dort wartet der Österreicher Dejan Ljubicic, der nach 35 Minuten auf 1:2 verkürzen kann.

Nur fünf Minuten später ist der Rückstand aufgeholt. Aouchiche trifft zum 2:2 (41.), der Kampf um die Tabellenspitze ist damit wieder offen.

Ljubicic entscheidet das Spiel

Nach der Pause gestaltet sich die Partie vorerst ruhig, ohne große Top-Chancen auf beiden Seiten. Erst rund zehn Minuten vor Ende wird es wieder spannend. Ljubicic kann das Spiel drehen. Er verwertet zum 3:2 (83.).

Becker hat die Entscheidung am Fuß (90.+3), Seimen klärt jedoch, somit bleibt es beim 3:2-Sieg für Schalke.

In der Tabelle liegen die Gäste drei Spiele vor Meisterschaftsende sechs Punkte vor Paderborn.

Magdeburg muss nach Niederlage gegen Nürnberg zittern

Im Parallelspiel besiegt Nürnberg Magdeburg zuhause mit 1:0.

In einer lange chancenarmen Partie fällt das einzige Tor im Spiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) nach einer flachen Hereingabe von Koudossou durch Lubach.

Nürnberg liegt in der Meisterschaft nach dem Erfolg auf Rang acht, Magdeburg ist 16. und muss weiterhin zittern. Der Sieger kann mit den drei Punkten den Klassenerhalt fixieren.

Bochum triumphiert gegen Greuther Fürth

Bochum gewinnt gegen Greuther Fürth mit 2:1.

Das Heimteam hätte nicht besser ins Spiel starten können. Bereits nach 51 Sekunden trifft Hofmann aus kurzer Distanz zum 1:0. In der 56. Minute krönt er sich per Kopfball zum Doppeltorschützen.

Greuther Fürth gelingt spät der Anschlusstreffer. Futkeu verwertet zum 2:1-Endstand.

In der Tabelle liegt der Sieger auf Rang zehn, Greuther Fürth ist 17. und verweilt am Abstiegsplatz.