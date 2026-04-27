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So feiert Marko Arnautovic den Meistertitel mit Roter Stern

Mit einem Derbysieg über Partizan fixiert Roter Stern die Meisterschaft. Auf Instagram teilt der ÖFB-Stürmer ein emotionales Video.

So feiert Marko Arnautovic den Meistertitel mit Roter Stern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Marko Arnautovic hat derzeit gut lachen - der ÖFB-Teamstürmer feierte mit Roter Stern Belgrad am Wochenende den Gewinn der serbischen Meisterschaft (hier nachlesen >>>).

Es ist nach dem Scudetto mit Inter 2010 und 2024 der dritte Meistertitel für den 37-Jährigen.

Auf "Instagram" teilt er ein emotionales Highlight-Video. "Belgrad ist rot und weiß! Wir sind stolz auf dieses Team, GEMEINSAM haben wir unser Ziel erreicht!", lautet die Caption des Postings.

Im vergangenen Sommer schloss sich der Rekordtorschütze Österreichs dem serbischen Klub an.

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