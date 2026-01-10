Deutscher Bundesligist angelt nach ÖFB-Keeper

Vergangenen Sommer verpasste Nicolas Kristof nur ganz knapp den Sprung in die Deutsche Bundesliga.

Der ÖFB-Keeper scheiterte mit seinem Team SV Elversberg in der Relegation auf dramatische Art und Weise am 1. FC Heidenheim. Nun, ein halbes Jahr später, könnte der Schritt in die Bundesliga dennoch folgen.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll sich der HSV intensiv mit einer Verpflichtung des in Heidelberg geborenen Österreichers auseinandersetzen.

Nur Nummer zwei?

Da Kristof im Saarland noch einen Vertrag bis 2027 hat, müssten die Hamburger wohl eine Millionenablöse für ihn überweisen. Laut "transfermarkt.at" hat der 26-Jährige aktuell einen Marktwert von 1,8 Millionen Euro.

Sollte der Österreicher in die Hansestadt wechseln, könnte ihm jedoch erst einmal nur ein Bankplatz drohen. Denn nach dem vorzeitigen Leihabbruch von Daniel Peretz sind die "Rothosen" vor allem auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei. Daniel Heuer-Fernandes dürfte weiterhin gesetzt sein.

Kristof wechselte 2021 nach Elversberg und marschierte mit dem "Dorfklub" von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Im Herbst stand er in allen 19 Spielen über die volle Distanz auf dem Platz, dabei kassierte er nur 18 Gegentore und blieb sieben Mal ohne Gegentreffer.