Chukwuemeka rettet BVB in letzter Minute einen Punkt

In der 16. Runde der deutschen Bundesliga trennen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im Deutsche Bank Park mit einem 3:3-Unentschieden.

Das Spiel beginnt für Dino Toppmöllers Elf denkbar ungünstig, als Maximilian Beier die Gäste nach Vorarbeit von Julian Ryerson bereits früh in Führung bringt (10.).

Frankfurt zeigt sich jedoch unbeeindruckt und kommt durch Can Uzun, der einen Elfmeter sicher verwandelt, zum schnellen Ausgleich (22.).

In der Folge kontrolliert Niko Kovacs Truppe zwar mit knapp 58 Prozent Ballbesitz das Geschehen und verzeichnet insgesamt mehr Torschüsse, kann aber vor dem Pausenpfiff keinen weiteren Treffer erzielen.

Dramatik in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit bietet den Zuschauern einen offenen Schlagabtausch, bei dem es zunächst so aussieht, als könnten die Gäste das Spiel für sich entscheiden: Felix Nmecha trifft nach Zuspiel von Beier zum 1:2 (68.). Doch die Hausherren beweisen Moral, denn nur wenige Augenblicke später erzielt Younes Ebnoutalib nach Vorlage des eingewechselten Arnaud Kalimuendo das 2:2 (71.).

In einer turbulenten Schlussphase scheint sich das Blatt zugunsten der Frankfurter zu wenden, als Mahmoud Dahoud tief in der Nachspielzeit zur vielumjubelten Führung einschiebt (90.+2).

Doch der BVB schlägt noch einmal zurück, als der eingewechselte Carney Chukwuemeka eine Vorlage von Karim Adeyemi nutzt und den Dortmundern mit dem Ausgleichstreffer buchstäblich in letzter Sekunde einen Punkt rettet (90.+6).

Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer steht bei Dortmund in der Startelf und absolviert die volle Distanz im Mittelfeld, wobei er sich defensiv engagiert und einen Schussblock verzeichnet, offensiv aber ohne direkte Torbeteiligung bleibt.

Gemischte Gefühle bei den Verfolgern

Das Unentschieden hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Ambitionen der beiden Teams. Borussia Dortmund festigt zwar den Champions-League-Platz und schiebt sich an RB Leipzig vorbei auf Rang zwei, verliert aber weiter Boden auf Spitzenreiter Bayern München, der nun acht Punkte Vorsprung hat.

Eintracht Frankfurt hält mit dem Zähler den Anschluss an die internationalen Plätze und liegt punktgleich mit dem VfB Stuttgart in Lauerstellung auf die Top-6.