BVB-Kapitän enttäuscht: "Sind keine Topmannschaft"

Borussia Dortmund verlor am 25. Spieltag der Deutschen Bundesliga mit 0:1 gegen den FC Augsburg (Spielbericht >>>).

Die Ruhrpotter kassierten im eigenen Stadion die zehnte Saisonniederlage, halten damit weiterhin auf Rang zehn in der Tabelle. Bei "Schwarz-Gelb" herrscht eine Krisenstimmung, der Champions-League-Finalist der Vorsaison bekam das beim Nuller am Sonntag von den eigenen Fans zu spüren.

Noch während des Spiels verließen einige Fans das Stadion, der Frust über die fehlende Konstanz ist wenige Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale auch auf den Rängen groß.

"Wird eine ganz schlimme Saison"

Gegenüber "Sky" fand Dortmunds Kapitän Emre Can, der im Saisonverlauf wie seine Mitspieler harte Kritik einstecken musste, deutliche Worte. "Es ist verständlich, dass sie so durchdrehen. Der Auftritt war schrecklich", sagt er über das Verhalten der BVB-Fans.

Und über die Leistung auf dem Platz? "Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß die Lösung auch nicht", findet Can klare Worte und nimmt bei der Beurteilung kein Blatt vor den Mund: "Wir sind keine Topmannschaft. Wenn wir so weitermachen, wird es eine ganz schlimme Saison."

Die Borussen blicken tatsächlich einer katastrophalen Spielzeit entgegen. Im DFB-Pokal war noch vor dem Achtelfinale Schluss, in der Bundesliga fehlen vier Punkte auf den sechsten Platz.

Die aktuelle Formtabelle zeigt die Krise, die auch Neo-Coach Niko Kovac nicht zu bewältigen weiß, nochmals auf: In den letzten fünf Spielen gab es sechs Punkte (Rang zehn), in den letzten zehn Partien gab es zehn Zähler (Rang 13).

Nur in der Champions League ist die letzte Hoffnung auf einen Totalausfall vorhanden, im Rückspiel beim OSC Lille am Mittwoch kann man in das Viertelfinale aufsteigen. Das Hinspiel endete mit 1:1.

