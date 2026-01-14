Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB Werder Bremen Werder Bremen SVW
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
NEWS

BVB-Fans pfeifen trotz Führung: Das sagt Marcel Sabitzer dazu

Zur Pause gab es gegen Werder Bremen Pfiffe gegen die eigene Mannschaft - und das trotz Führung. Marcel Sabitzer nahm dazu Stellung.

BVB-Fans pfeifen trotz Führung: Das sagt Marcel Sabitzer dazu Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Mit dem 3:0-Erfolg gegen SV Werder Bremen beendete Borussia Dortmund am Dienstag die Hinrunde der Deutschen Bundesliga mit gerade einmal einer Niederlage (1:2 gegen Bayern) und auf Platz zwei.

Für die Leistung gegen die Bremer in Halbzeit eins gab es trotz 1:0-Pausenführung Kritik von den eigenen Rängen. Zur Halbzeit waren Pfiffe zu vernehmen.

Keine Kontrolle in Hälfte eins

"Wir hatten gar keine Kontrolle in der ersten Halbzeit, viele Ballverluste. Dann haben wir uns gesammelt und es souverän gespielt. Aber es ist sicher Luft nach oben", wird Dortmunds ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer nach der Partie von "Sky"-Reporter Patrick Berger zitiert.

Zu den Pfiffen meinte der Steirer: "Ich weiß nicht, ob das (Pfiffe) immer hilft. Manchmal laufen Spiele eben so. Das ist aber insgesamt nicht unser Anspruch, müssen wir nicht drumherum reden."

In Halbzeit zwei konnte der Österreicher in der 75. Minute auf 2:0 erhöhen, Serhou Guirassy entschied in der 83. Minute das Spiel.

