Rückrundenstart für die TSG 1899 Hoffenheim!

Nachdem das Duell mit Werder Bremen am vergangenen Wochenende verschoben werden musste, trifft das Team von Austro-Coach Christian Ilzer, dem steirischen Sportdirektor Andreas Schicker und ÖFB-Teamspieler Alexander Prass am Mittwochabend auf Borussia Mönchengladbach (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Keine einfache Aufgabe für die Kraichgauer - die "Fohlen" befinden sich in guter Verfassung und dürfen obendrein auf die Dienste von Haris Tabakovic zählen. Vor diesem warnt Ilzer im Vorfeld der Partie nun.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der ehemalige Lustenau- und FAK-Torjäger auf Leihbasis aus Sinsheim an den Niederrhein. Dort präsentiert sich der Bosnier in absoluter Topform, traf in 15 Spielen neunmal und bereitete zwei weitere Tore vor.

Respekt vor Tabakovic - ÖFB-Legionäre wohl nur Joker

Die Entwicklung der 1,96-Meter großen Leihgabe ringt Ilzer Respekt ab.

"Mir gefällt, wie er performt, er hat einen extremen Impact auf das Spiel von Gladbach", lobt Ilzer den Neuner, mit dem er bereits in der österreichischen Bundesliga Bekanntschaft machte: "Wir kennen seine Stärken und es gilt, ihn sehr wenig in Erscheinung treten zu lassen."

Nicht nur Tabakovic, sondern auch die restliche Gladbacher Mannschaft lieferte zuletzt ab. Gegen den FC Augsburg feierte man am Sonntag einen 4:0-Kantersieg: "Für uns wird wichtig sein, Gladbach nicht die Spielkontrolle zu geben, nicht den Rhythmus bestimmen zu lassen. Denn das liegt ihnen."

Kevin Stöger wird auf Seiten der Gäste wohl höchstens von der Bank kommen, nachdem er Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang zuletzt aus dem Weg geräumt hatte.

Auch Alexander Prass wird wohl eine Jokerrolle einnehmen, Ilzer muss gegen die Mannschaft von Eugen Polanski kaum auf Leistungsträger verzichten.