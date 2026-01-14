NEWS

Nach Altach-Aus: Casali hält sich in Deutschland fit

Zuletzt stand der 30-Jährige in Altach unter Vertrag, aktuell ist er wieder auf Vereinssuche.

Nach Altach-Aus: Casali hält sich in Deutschland fit Foto: © GEPA
Tino Casali hat nach etwas mehr als zwei Monaten den SCR Altach planmäßig verlassen.

Der 30-Jährige unterstützte die Vorarlberger, die einen Engpass auf der Torhüterposition verorteten (Altach trennt sich von Torhüter >>>).

Aktuell ist der Kärntner wieder vereinslos. Der 67-fache Bundesliga-Goalie hält sich derzeit beim deutschen Drittligisten Ingolstadt fit.

Casali als Trainingsgast

Ähnlich wie bei Altach haben die Schanzer einen Engpass auf der Torhüterposition. Keeper Markus Ponath steht für längere Zeit nicht zur Verfügung.

"Vorerst wird der vertragslose Tino Casali als Trainingsgast dazustoßen, um sich fitzuhalten und gleichzeitig einen normalen Betrieb im Torwarttraining der Schwarz-Roten zu gewährleisten", heißt es in einer Aussendung des Drittligisten.

Mit Kai Eisele (30) und Youngster David Klein (19) verfügt der Klub gerade einmal über zwei fitte Tormänner im Profikader. Casali hilft vorerst aus. Ob es zu einer Zusammenarbeit kommen könnte, ist unklar.

