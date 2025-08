Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

Bei RB Leipzig könnte vor dem Saisonstart kommende Woche noch einiges passieren.

So steht Stürmer Benjamin Sesko vor einem Transfer in die englische Premier League zu Manchester United (Hier nachlesen >>>). Auch Schlüsselspieler Xavi Simons will den Klub unbedingt verlassen und verhandelt aktuell mit dem FC Chelsea.

Die beiden könnten zusammen laut Gerüchten wohl rund 170 Millionen an Ablöse bringen. Geld, dass die "Roten Bullen" dann in Nachfolger investieren könnten.

Übereinstimmender Medienberichten zufolge steht Harvey Elliot dabei ganz oben auf der Wunschliste. Erste Gespräche zwischen dem Mittelfeldspieler vom FC Liverpool sowie Leipzig-Trainer Ole Werner und Sportchef Marcel Schäfer sollen bereits stattgefunden haben.

Große Konkurrenz bei Liverpool

Elliot steht zwar noch bis 2027 beim amtierenden Meister unter Vertrag, hat ob der großen Konkurrenz in der Offensive aber wenig Chancen auf einen Stammplatz.

Ob Leipzig eine Leihe mit Kaufoption oder eine fixe Verpflichtung favorisiert ist nicht überliefert. Der 22-Jährige, der sowohl hinter den Spitzen als auch auf den Außen spielen kann, hat aktuell einen Marktwert von 30 Millionen Euro.

Im Sommer wurde er zudem Europameister mit der U21 von England, sowie Spieler des Turniers. Für die "Reds" lief er in 147 Pflichtspielen auf, erzielte 15 Tore und bereitete 20 weitere vor.

Elliot kam 2019 für 1,7 Millionen Euro vom FC Fulham an die Anfield Road. Verpflichtet von Jürgen Klopp, dem heutigen Head of Soccer von Red Bull. Kommt es nun zum Wiedersehen?

