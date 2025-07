Das Kapitel bei Borussia Dortmund neigt sich für Giovanni Reyna dem Ende zu.

Wie unter anderem der italienische "Sky"-Reporter Gianluca Di Marzio berichtet, steht der 22-jährige US-Amerikaner vor einem Wechsel in die Serie A. Dort soll er bei Parma Calcio einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Verhandlungen sollen bereits abgeschlossen sein, der Deal in Kürze offiziell gemacht werden. Der BVB soll eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro kassieren.

Mehr als 80 Spiele verpasst

In Dortmund hat Reyna keine Zukunft mehr, sein letztes Spiel für die Schwarz-Gelben über die vollen 90 Minuten bestritt der Mittelfeldspieler im März 2022. Sein Marktwert fiel seit seinem Hoch 2022 stetig - von einst 40 Millionen Euro auf aktuell noch sieben Millionen Euro.

Dafür ursächlich waren auch mehrere Verletzungen: So verpasste der US-amerikanische Nationalspieler alleine in der vergangenen Saison 19 Spiele aufgrund einer Leistenzerrung. Insgesamt sind es in seiner BVB-Karriere mehr als 80 Partien.

In Italien soll Reyna, der zwischenzeitlich nach England ausgeliehen war, nun zurück in die Spur finden und wieder regelmäßig zum Einsatz kommen. In der abgelaufenen Saison stand er für den BVB 26 Mal auf dem Platz - nur fünf Spiele davon in der Startelf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und ein Assist.

