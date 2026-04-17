Glasner-Nachfolger: Wird es wieder ein Ex-Frankfurter?

Im Sommer werden sich die Wege von Oliver Glasner und Crystal Palace trennen.

Der Österreicher übernahm den Klub aus der englischen Premier League im Februar 2024 und führte die "Eagles" daraufhin zu Titeln im FA Cup und im Community Shield. Ein Dritter könnte in diesem Jahr in der UEFA Conference League noch dazukommen.

Wohin es Glasner selbst im Sommer ziehen wird, ist noch unklar. Einem Medienbericht zufolge würde der 51-Jährige aber gerne in England bleiben (Hier nachlesen >>>).

Toppmöller als Nachfolger?

Palace hingegen muss sich auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri soll sich Dino Toppmöller auf der Wunschliste befinden.

Der ehemalige Co-Trainer von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann war bis Jänner dieses Jahres Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt, coachte den Klub in insgesamt 121 Pflichtspielen. Seitdem ist er vereinslos.

Doch nicht nur Palace soll den 45-jährigen Deutschen auf dem Radar haben. Auch beim AFC Bournemouth wurde er gehandelt. Die "Cherries" stehen aber kurz vor der Verpflichtung von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose (Alle Infos >>>).