"Würde das gerne mal erleben" - Kovac hofft auf Schalke-Aufstieg

Niko Kovac ist seit über einem Jahr erfolgreich als Dortmund-Trainer tätig.

Ein Revier-Derby gegen Schalke hat er aber noch nicht erlebt. Auch deshalb hat er im diesjährigen Aufstiegsrennen einen klaren Favoriten.

Kovac: "Das, was alle hier elektrisiert"

"Bayern München ist sicherlich groß. Aber wenn es zu einem Derby kommt zwischen dem BVB und Schalke 04, das ist das, was letzten Endes alle hier elektrisiert. Und ich würde das gerne auch mal erleben", sagt der kroatische Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim.

"Große Klubs mit Tradition sind immer herzlich willkommen. Und deswegen drücke ich die Daumen", sagt Kovac.

Am Sonntag trifft die Muslic-Elf auf Preußen Münster - das Duell des Ersten gegen den Letzten der 2. Bundesliga.

Noch sind fünf Spiele in der 2. Bundesliga ausständig.