Köln rettet Zähler in St. Pauli vom Elfmeterpunkt

Der FC St. Pauli und der 1. FC Köln trennen sich zum Auftakt des 30. Spieltags der deutschen Bundesliga mit 1:1.

Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Karol Mets die Hausherren per Kopf (69.) in Führung, bevor Luca Waldschmidt durch einen späten Elfmeter (86.) den Ausgleich erzielt.

Durch dieses Remis verbleibt St. Pauli auf dem Relegationsplatz, während sich Köln im Tabellenmittelfeld auf dem zwölften Rang einordnet.

Ausgeglichener Start ohne ÖFB-Legionäre

Die österreichischen Akteure - Florian Kainz bei den Gästen sowie David Nemeth, Simon Emil Spari und Jannik Robatsch aufseiten der Hausherren - nehmen an dieser Begegnung nicht teil.

Auf dem Rasen entwickelt sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Wagners Truppe verzeichnet mit 54 Prozent etwas mehr Ballbesitz. Blessins Elf zeigt sich jedoch zielstrebiger und bringt im ersten Durchgang zwei Bälle direkt auf das gegnerische Tor.

Die Kölner Offensive bleibt hingegen noch ohne zwingenden Abschluss. Zudem erarbeiten sich die Hamburger mehrere Eckbälle und setzen die Gäste phasenweise unter Druck, ein zählbarer Erfolg bleibt bis zum Pausenpfiff allerdings aus.

Mets trifft, doch der Video-Assistent greift ein

Auch nach dem Seitenwechsel versuchen beide Teams offensive Akzente zu setzen. Dabei tappen die Stürmer mehrfach in die Abseitsfalle – unter anderem Andreas Hountondji und Mathias Rasmussen bei den Gastgebern sowie Jakub Kaminski bei den Kölnern.

In der 69. Spielminute belohnen sich die Hamburger schließlich für ihre Bemühungen: Im Anschluss an eine Eckballphase köpft Karol Mets das Leder nach einer präzisen Vorlage von Hauke Wahl zur 1:0-Führung in die Maschen.

Der 1. FC Köln reagiert umgehend und drängt auf den Ausgleich, verzeichnet aber zunächst Pech, als ein Schuss von Said El Mala lediglich an der Torumrandung landet.

In der Schlussphase rückt dann der Video-Assistent in den Fokus (84.). Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entscheidet nach genauer Überprüfung auf Elfmeter für die Gäste.

Der kurz zuvor eingewechselte Luca Waldschmidt tritt an und verwandelt den Strafstoß sicher zum 1:1-Endstand (86.).

Stagnation im Abstiegskampf

Mit diesem Unentschieden verpasst der FC St. Pauli einen Befreiungsschlag im engen Abstiegskampf. Die Mannschaft stagniert mit 26 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, der am Ende der Saison die Relegation bedeutet.

Der 1. FC Köln sammelt auswärts einen wertvollen Zähler und sichert seine Position ab, womit das Team weiterhin einen komfortablen Abstand zur Abstiegszone wahrt.