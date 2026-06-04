Bayer 04 Leverkusen ist bei der Trainersuche nun endlich fündig geworden.

Nachdem in den letzten Wochen Namen wie Andoni Iraola, Filipe Luis oder Oliver Glasner gehandelt wurden, haben sich die Verantwortlichen der "Werkself" nun für einen Überraschungskandidaten entschieden.

Der Spanier Carles Martinez vom FC Toulouse wird die Nachfolge von Kasper Hjulmand in Leverkusen antreten.

Martinez erhält einen Vertrag bis 2028.

Nur bei Toulouse Cheftrainer-Erfahrung

Der 42-jährige Katalane coachte zuvor unter anderem in der Jugend von Espanyol Barcelona und dem großen FC Barcelona.

Nach Stationen im Mittleren Osten kam er 2022 als Co-Trainer zum FC Toulouse. Ein Jahr später übernahm er in Südfrankreich dann seinen ersten Cheftrainerposten.

In den drei Jahren als Cheftrainer der "Violets" holte er einen Punkteschnitt von 1,35. In der Liga wurde man in dieser Zeit zwei Mal Zehnter und ein Mal Elfter.

"Passt zu nächsten Entwicklungsphase"

Leverkusen Sportchef Simon Rolfes sagt: "Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt. Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt."

"Zu diesen wertvollen Erfahrungen bringt er eine hohe fachliche Kompetenz aus seiner Zeit in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona mit nach Leverkusen. Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann", ergänzt Rolfes.