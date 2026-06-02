Fix! Bayern holt Triple-Gewinner von 2013 als Trainer zurück

Nun ist es offiziell!

Dante kehrt nach Ende seiner Profikarriere zum FC Bayern zurück und wird Trainer der Amateure-Mannschaft des deutschen Rekordmeister.

Damit kehrt der 42-Jährige elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler nach München zurück und übernimmt beim Double-Gewinner die Nachfolge von Holger Seitz.

Für Dante ist es die erste Trainerstation seiner Karriere.

"Hat nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann"

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung freut sich über die Neuverpflichtung: "Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann, und war auch mit 42 Jahren in Nizza immer noch Vorbild in Sachen Einstellung und Professionalität für seine Mitspieler. Mit diesem Mind-Set hat er uns in den Gesprächen überzeugt."

Weiters sagt Sauer: "Dass er seine erste Trainer-Station hier beim FC Bayern, bei dem er 2013 maßgeblich am Triple-Gewinn beteiligt war, antritt, macht diese Geschichte für alle Beteiligten umso schöner."

Langjähriger Kapitän in Nizza

Dante stand seit 2016 für OGC Nizza in der Ligue 1 unter Vertrag und sicherte zuletzt über die Relegation gegen Saint-Étienne den Klassenerhalt. In seinem letzten Spiel für den Klub stand der 42-jährige Abwehrchef bis zur 78. Minute auf dem Platz.

Zuvor lief der Brasilianer bereits in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach auf. Für Brasilien absolvierte er 13 Länderspiele und stand unter anderem beim bitteren 1:7 gegen Deutschland bei der WM im eigenen Land in der Startelf.