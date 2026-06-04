Geht WAC bei Shon Weissman leer aus?

Zieht es Shon Weissman zurück nach Israel?

Wie das israelische Medium "SPORT5" schreibt, habe Beitar Jerusalem ernsthaftes Interesse daran, den 30-jährigen Stürmer unter Vertrag zu nehmen.

Wartet Zweijahresvertrag?

Tatsächlich wird bereits über einen Zweijahresvertrag berichtet, der auf Weissman warten würde, wenn er sein Okay für den Transfer geben sollte.

Weissman stand vergangene Saison bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag, allerdings stieg er mit den Stahlstädtern aus der ADMIRAL Bundesliga ab. Zudem endet sein Kontrakt in Linz Ende Juni 2026.

Für Blau-Weiß gelangen Weissman zehn Tore in 31 Pflichtspielen.

Platzt WAC-Rückkehr?

Zuletzt wurde über einen Verbleib des Stürmers in Österreich spekuliert. WAC-Präsident Dietmar Riegler redete mehrmals offen darüber, Weissman nach Wolfsberg zurückholen zu wollen.

2019/20 kickte der Israeli bereits eine Saison im Lavanttal, damals verbuchte er 37 Tore in 40 Pflichtspielen und kürte sich obendrauf auch noch zum Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga.