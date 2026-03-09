NEWS

Laimer-Verlängerung bei Bayern: Eberl überrascht mit Update

Der Sportvorstand des deutschen Liga-Krösus gab vor dem Abflug nach Bergamo Auskunft über den Stand der Verhandlungen.

Laimer-Verlängerung bei Bayern: Eberl überrascht mit Update Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Bleibt Konrad Laimer über 2027 hinaus bei Bayern München?

Der Vertrag des ÖFB-Stars in München läuft nächstes Jahr aus, über eine Verlängerung fanden zuletzt Gespräche statt. Diese wurden aber bis auf Weiteres ausgesetzt, wie Bayern-Sportvorstand Max Eberl gegenüber "Sky" kurz vor dem Abflug zum Champions-League-Duell mit Atalanta Bergamo verriet.

"Nicht schlimm"

"Momentan ruht's", so Eberl. Das sei aber nicht weiter schlimm und "ohne Groll und ohne Böses", unterstrich er. Am Ende gehe es darum, dass Vorstellungen zusammenpassen müssen, so der 52-Jährige - das sei aktuell aber nicht der Fall. "Das ist aber nicht schlimm. Wir sind extrem happy, dass er da ist, dass er wieder gesund ist und dass er jetzt für die Spiele zur Verfügung steht", so Eberl.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München Max Eberl Konrad Laimer