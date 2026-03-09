Nach langer Verletzungspause: Nemeth-Comeback am Wochenende?

David Nemeth könnte schon am Wochenende sein Comeback feiern!

Nach einer langen Verletzungspause trainiert der 24-Jährige wieder mit der Profimannschaft und könnte bereits am kommenden Wochenende in der U23 zum Einsatz kommen.

Das Trainerteam um Alexander Blessin prüft derzeit die Möglichkeiten, ob Nemeth Spielminuten bekommt. Eine endgültige Entscheidung soll im Laufe der Woche fallen.

Das berichtet das "Hamburger Abendblatt".