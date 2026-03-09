Nach Machtkampf! TSG Hoffenheim hat neuen Klubchef

Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Ersten Vorsitzenden.

André Kreuzwieser wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des e.V. am Montagabend mit 759 Stimmen zum Ersten Vorsitzenden gewählt.

Neuer Zweiter Vorsitzender ist Florian Beil, auf den 482 Stimmen entfielen. Insgesamt waren 1218 Mitglieder vor Ort.

"Was unser Verein jetzt braucht, ist Ruhe"

Die Wahl folgte auf den Rücktritt von Jörg Albrecht im November 2025, der den Machtkampf gegen Andreas Schicker verloren hat.

Der 45-jährige Kreuzwieser freut sich über die Wahl: "Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen treten werde. In den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen, dass in unseren Verein wieder Ruhe einkehrt."

Dem schließt sich auch Geschäftsführer Sport Andreas Schicker an: "Was unser Verein jetzt braucht, ist vor allem eines: Ruhe. Ruhe, um weiterzuarbeiten. Ruhe, um Strukturen zu stärken. Ruhe, um die Dinge gemeinsam voranzubringen."

Dabei verkündete er auch einen Neuzugang fürs Profiteam für die neue Saison.