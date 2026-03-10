Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Seit Oktober hat Rouven Schröder die Zügel bei Borussia Mönchengladbach in der Hand. Der Ex-Salzburg-Boss hat die Führungsetage am Niederrhein ordentlich umgekrempelt >>>

Im Sommer dürfte sich auf der Spielerseite weiters der ein oder andere Transfer tun. Aktuell befindet sich die Borussia mit Rang zwölf und 25 Punkten mittendrin im Abstiegskampf. Die Tabelle der Deutschen Bundesliga >>>

Insider bringt Querfeld ins Spiel

Als möglicher neuer Mann für die Abwehr wird nun ein Österreicher gehandelt. "Sky"-Transferinsider Marlon Irlbacher nennt im Podcast "Buschis Borussia" konkret Leopold Querfeld (22). Ob die Borussia tatsächlich ernsthaftes Interesse am Verteidiger hat, bleibt abzuwarten.

Der Wiener hat sich bei Union Berlin durchgesetzt, spielt nach seinem Wechsel im Sommer 2024 dort eine immer größer werdende Rolle. Über die Dauer seines Vertrags gibt es keine öffentliche Information. Für die "Fohlen" könnte der ÖFB-Nationalspieler jedenfalls eine Option werden.