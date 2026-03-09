BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

Dass Rapid-Aushängeschild Nikolaus Wumbrand begehrt und daher im Sommer ein Verkaufskandidat ist, gilt längst als offenes Geheimnis.

Beim Spiel der Hütteldorfer gegen Red Bull Salzburg am Sonntag schaute ihm ein prominenter Name höchstpersönlich auf die Beine. Niemand geringerer als Sebastian Kehl, seines Zeichens Sportdirektor bei Borussia Dortmund, war bei der Partie zu Gast.

Auch ein "Bulle" Objekt der Begierde

Grund für Kehls Besuch in Wien sei laut "Sky" Wurmbrand gewesen. Aber nicht nur: Auch Salzburg-Verteidiger Joane Gadou soll Kehl aufmerksam beobachtet haben. Er soll schon länger vom BVB beobachtet werden.

Die Borussen sehen sich aber prominenter Konkurrenz gegenüber: Auch ein Ligakonkurrent sowie ein spanischer Spitzenklub sollen sich für Gadou interessieren.