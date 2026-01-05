Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Lennart Karl sorgt in dieser Saison beim FC Bayern München für Furore!

Dem erst 17-jährige Offensivspieler gelang unter Cheftrainer Vincent Kompany der Durchbruch im Profifußball. In der Liga bringt es der Deutsche auf drei Tore und zwei Vorlagen in 17 Spielen, in der UEFA Champions League sogar auf drei Tore in vier Spielen.

Am Sonntag war Karl nun bei einem Treffen eines Fan-Klubs des FC Bayern zu Gast und beantwortete im Anschluss einige Fragen.

Traumverein Real Madrid

Auf die Frage eines Mitglieds, welchen Traumverein er neben dem dem deutschen Rekordmeister habe, antwortete Karl: "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns. Natürlich ist Bayern etwas sehr Besonderes."

Bereits im Alter von zehn Jahren hatte der Youngster bereits Kontakt zu den "Königlichen" und absolvierte sogar ein Probetraining. Zu einem Transfer kam es letztlich aber nicht.

Zu der Zeit kickte Karl noch in der Jugend von Eintracht Frankfurt, ehe er über seinen Heimatklub Aschaffenburg zu den Bayern wechselte.

WM im Sommer?

Auch zu einer möglichen WM-Teilnahme äußerte sich der Offensivspieler: "Natürlich würde ich gerne zur WM fahren. Ich muss meine Leistung bringen und dann sehen wir am Ende, ob es klappt oder nicht. Mit 17 Jahren zur WM zu fahren, wäre etwas Besonderes. Ich arbeite sehr hart und dann werde ich hoffentlich belohnt."

Bisher wartet Karl noch auf eine erste Einladung von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann.