Leipzigs Kampl verkündete endgültiges Karriereende

Der frühere Salzburg-Star Kevin Kampl hat seine Karriere als Profi-Fußballer mit 35 Jahren endgültig für beendet erklärt.

Der Mittelfeldmann verkündete seine Entscheidung am Samstag bei seiner Verabschiedung von RB Leipzig im Rahmen des Liga-Heimspiels gegen Bayern München (1:5).

"Für mich ist klar: Das war es für mich im Fußball generell. Ich werde nicht mehr weitermachen. Ich werde erstmal nach Hause zu meiner Familie gehen, das ist das Wichtigste", erklärte Kampl auf Sky.

Nach einem privaten Schicksalsschlag hatte Kampl zu Jahresbeginn seinen Vertrag mit Leipzig per 31. Jänner aufgelöst. Der slowenische Nationalspieler hatte dabei aber noch offen gelassen, ob er seine Laufbahn komplett beende.