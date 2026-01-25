FC Bayern München FC Bayern München FCB FC Augsburg FC Augsburg FCA
Endstand
1:2
1:0 , 0:2
  • Hiroki Ito
  • Arthur Chaves
  • Han-Noah Massengo
NEWS

Kompany nach erster Bayern-Niederlage: "Ist der neue Nullpunkt"

Der Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters zeigt sich nach der ersten Niederlage in der Bundesliga-Saison 2025/26 nicht beunruhigt.

Kompany nach erster Bayern-Niederlage: "Ist der neue Nullpunkt"
Textquelle: © APA
Bayern-Trainer Vincent Kompany hat der ersten Saison-Niederlage der Münchner in der deutschen Fußball-Bundesliga keine große Bedeutung zugemessen (zum Spielbericht >>>).

"Wenn wir jetzt wieder zehn Monate ungeschlagen bleiben, dann ist alles in Ordnung für mich", sagte der Belgier nach dem überraschenden 1:2 gegen den FC Augsburg am Samstag.

Für die Bayern war es die erste Niederlage in der heimischen Liga seit dem 8. März 2025. Der Vorsprung auf Dortmund beträgt immer noch acht Zähler.

Kompany gab an, "auch ohne dieses invincible (unbesiegbar)" gut leben zu können. "Wir werden immer weiterhin versuchen, alles zu gewinnen. Das ist der neue Nullpunkt, der neue Start."

"Werden nicht in Panik geraten"

Die Münchner Stars rückten bei ihrer Analyse schnell die Reaktion auf die erst zweite Pflichtspielniederlage der Saison nach dem 1:3 in der Champions League bei Arsenal Ende November des Vorjahres in den Fokus.

"Dieses Spiel heute wird uns nicht in eine Krise stürzen", sagte Joshua Kimmich. Ohne "harte Arbeit" und "unsere Spielprinzipien" sei man eben besiegbar. "Wenn wir da nachlassen, dann sind wir eben nicht top, top", sagte Deutschlands Nationalteamkapitän. "Die Reaktion ist jetzt sehr wichtig." Der diesmal torlose Stürmerstar Harry Kane versicherte: "Wir werden nicht in Panik geraten."

Tah will "Wut" auf Platz bringen

Eine Saison ohne Niederlage, wie sie Bayer Leverkusen im Doublejahr 2024 feierte, ist für die Bayern nun aber nicht mehr drin.

"Der Fokus lag nie auf irgendwelchen Rekorden", meinte der frühere Leverkusener Jonathan Tah, der ankündigte: "Die Wut, die jetzt in uns steckt, wollen wir im nächsten Spiel auf den Platz bringen." Nächste Woche geht es für die Münchner in der Champions League gegen den niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven weiter.

Augsburg will "nicht übermütig" werden

Die Augsburger hatten im April 2014 die längste Ungeschlagen-Serie der Münchner nach 53 Bundesliga-Partien ohne Niederlage gestoppt. Sie beendeten nun auch die zweitlängste Serie der Bayern.

Der Erfolg in München diente aber auch ein wenig als Warnung. Der letzte Bayern-Bezwinger Bochum stieg zu Saisonende ab.

"Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht übermütig werden, aber mutig bleiben", sagte Augsburgs Coach Manuel Baum. Michael Gregoritsch sah den Sieg seines Teams von der Bank aus, Konrad Laimer fehlte bei den Bayern verletzt.

