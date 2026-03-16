"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

Noch hält die TSG Hoffenheim mit 50 Punkten Rang drei der Deutschen Bundesliga. Die Tabelle >>>

Das 1:1 zuhause gegen den Vorletzten VfL Wolfsburg am Samstag war aber punktetechnisch kein Schritt in die richtige Richtung. "Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Es ist uns nicht gelungen, trotz dieses dominanten Auftritts in Führung zu gehen", so Christian Ilzer.

Für Ilzer ein glasklarer Elfmeter

Wolfsburg mauerte tief, dabei hätte der TSG ein Elfmeter geholfen. Wolfsburgs Lindström traf beim Stand von 0:0 unabsichtlich Hoffenheim-Kicker Bazoumana Touré.

"Es ist für mich ein glasklarer Elfmeter gegen Touré. Dann ist es ein schwieriges Spiel geworden", erklärt Ilzer.

Danach kassierte sein Team sogar noch einen Gegentreffer. "Der Rückstand war ein Wirkungstreffer, das hat etwas gemacht mit uns – aber wir haben noch verdient den Ausgleich erzielt. Bei knapp 20 Ecken solltest du grundsätzlich das Team sein, das daraus Kapital schlägt. Die Leistung war über weite Strecken in Ordnung, auch wenn es gerade eine Phase ist, die etwas schwieriger ist. Den Punkt nehmen wir dann gerne mit", so der Steirer.