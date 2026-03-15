Rückschlag für Bremen im Abstiegskampf

Nach zwei Siegen in Folge kassiert der SV Werder Bremen wieder eine Niederlage.

Am 26. Spieltag der deutschen Bundesliga müssen sich die Bremer im Abstiegsduell gegen den 1. FSV Mainz 05 zuhause mit 0:2 geschlagen geben.

Frühe Führung

Bereits in der fünften Minute bringt Paul Nebel die Mainzer per Kopfball in Führung, nachdem der österreichische Legionär Philipp Mwene den Treffer mustergültig vorbereitet.

Der ÖFB-Legionär Romano Schmid prüft in der 22. Minute den gegnerischen Schlussmann mit einem wuchtigen Schuss auf das Tor, der jedoch abgewehrt wird.

Trotz weiterer Versuche, unter anderem durch einen ungenauen Kopfball von Jens Stage (31.), geht es mit der knappen Führung für die Gäste in die Kabinen.

Eiskalte Mainzer nach dem Seitenwechsel

Auch nach dem Seitenwechsel wiederholt sich das Bild der ersten Halbzeit: Die Bremer kontrollieren das Spielgerät, doch Mainz schlägt eiskalt zu. In der 52. Minute baut Lee Jae-sung den Vorsprung nach einem Zuspiel von Sheraldo Becker auf 0:2 aus.

Bremen intensiviert in der Folge die Angriffsbemühungen, wobei der österreichische Nationalspieler Marco Grüll bereits kurz nach Wiederanpfiff einen Abschluss (48.) verzeichnet, das Tor aber knapp verfehlt.

In der Schlussphase bringt Fischer bei den Gästen noch den Österreicher Nikolas Veratschnig für den Assistgeber Mwene (71.) ins Spiel, während Stefan Posch die Mainzer Defensive routiniert absichert.

Beim SV Werder führt Kapitän Marco Friedl sein Team zwar unermüdlich an und Jens Stage verbucht noch einen weiteren Schuss auf das Tor (71.), die Heimniederlage können die Bremer aber nicht mehr abwenden.

Abstiegskampf spitzt sich zu

Mit diesem wichtigen Auswärtssieg verschafft sich Mainz wertvolle Luft im engen Rennen um den Klassenerhalt und hält die rote Zone auf Distanz.

Für Werder Bremen wird die Situation hingegen extrem prekär. Mit nur 25 Punkten auf dem Konto und lediglich einem Zähler Vorsprung auf den FC St. Pauli, der aktuell den Relegationsplatz belegt, befinden sich die Bremer nun mitten im nackten Abstiegskampf der Bundesliga.