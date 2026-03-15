Stuttgart gewinnt direktes Duell um CL-Platz gegen Leipzig

Der VfB Stuttgart feiert am 26. Spieltag der deutschen Bundesliga einen knappen 1:0-Erfolg gegen RB Leipzig.

Von Beginn an entwickelt sich ein intensives Spiel, in dem Stuttgart zwar mehr Ballbesitz (56 Prozent) verzeichnet, die Gäste aus Sachsen aber zunächst die gefährlicheren Aktionen kreieren.

Dabei stehen besonders die österreichischen Legionäre im Dress der Leipziger im Fokus: Nicolas Seiwald scheitert früh mit einem Schuss an VfB-Schlussmann Alexander Nübel (10.), und auch Christoph Baumgartner verfehlt das Tor wenig später per Kopf nur knapp (14.).

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit findet Stuttgart jedoch besser in die Begegnung. Deniz Undav (19.) und Chris Führich (20.) setzen erste Warnschüsse ab, ehe Jamie Leweling kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem Abschluss am aufmerksamen Leipziger Torhüter Maarten Vandevoordt hängen bleibt (45.).

Somit geht es nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Undav erzwingt die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Tempo hoch. Erneut ist es der auffällige Österreicher Seiwald, der Werners Truppe beinahe in Führung bringt, aber abermals seinen Meister in Nübel findet (53.).

Praktisch im Gegenzug gehen die Schwaben in Führung: Nach passgenauer Vorarbeit von Führich versenkt Undav den Ball zur umjubelten Führung für die Hausherren (56.).

Leipzig reagiert auf den Rückstand und wirft in der Schlussphase alles nach vorne. In der 71. Minute kommt mit Xaver Schlager ein weiterer österreichischer Nationalspieler auf den Platz, um das Mittelfeld der Gäste zu beleben.

Das Heimteam verteidigt den knappen Vorsprung jedoch geschickt. Die Leipziger erarbeiten sich noch mehrere Eckbälle, kommen aber zu keinem weiteren zwingenden Abschluss auf das Tor.

Dichtes Gedränge an der Spitze

Mit diesem wichtigen Heimsieg behauptet der VfB Stuttgart seinen Platz auf den begehrten Champions-League-Rängen und hält den ärgsten Verfolger auf Distanz.

Die Tabellensituation an der Spitze bleibt dabei äußerst dicht und fehlerverzeihend ist die Liga nicht: Da auch Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim am selben Spieltag punkten, bleibt der Druck im Kampf um die internationalen Startplätze für beide Teams weiterhin enorm hoch.