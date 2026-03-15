Last-Minute-Treffer bringt Union-Sieg über Freiburg

In der 26. Runde der deutschen Bundesliga schlägt Union Berlin auswärts den SC Freiburg mit 1:0.

Maximilian Eggestein und Derry Scherhant verzeichnen in der Anfangsphase gute Abschlüsse für die Hausherren, scheitern jedoch am stark aufgelegten Gästetorhüter Matheo Raab.

Mit Trimmel, ohne Lienhart

Baumgarts Truppe setzt hingegen aus einer massiven Defensive heraus auf schnelle Gegenstöße und prüft durch Tim Skarke sowie Derrick Kohn den Freiburger Schlussmann Noah Atubolu.

Bei den Berlinern führt der österreichische Legionär Christopher Trimmel seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld und sorgt mit seiner Routine für enorme Stabilität in der Abwehrkette, während beim SC Freiburg sein Landsmann Philipp Lienhart nicht am Spiel teilnimmt.

Trotz einiger vielversprechender Aktionen auf beiden Seiten geht es torlos in die Kabinen.

Später Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel setzt sich das Bild der ersten Hälfte weitgehend fort. Freiburg hält den Druck hoch und erarbeitet sich zahlreiche Eckbälle, kann diese jedoch nicht in zwingende Torchancen ummünzen.

In der Schlussphase nimmt die Dominanz der Gastgeber noch einmal zu, doch Abschlüsse von Jan-Niklas Beste und Philipp Treu verfehlen ihr Ziel.

Bei den Berlinern verlässt der solide aufspielende Österreicher Trimmel kurz vor Schluss (80.) das Feld und macht für Josip Juranovic Platz.

Als sich im Europa-Park-Stadion bereits alle auf ein Unentschieden einstellen, schlagen die Gäste eiskalt zu: Nach einem schnellen Angriff bedient Stanley Nsoki den kurz zuvor eingewechselten Jeong Woo-yeong, der den Ball zum entscheidenden Siegtreffer über die Linie drückt.

Wichtige Zähler für Union

Mit diesem Auswärtssieg im Rücken sammelt Union Berlin enorm wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld. Die Hauptstädter lassen durch diesen Dreier den Hamburger SV sowie den FC Augsburg hinter sich.

Der SC Freiburg verpasst es hingegen durch diese bittere Heimniederlage, den Rückstand auf das siebtplatzierte Eintracht Frankfurt zu verkürzen, und verbleibt mit 34 Punkten im Tabellenmittelfeld.