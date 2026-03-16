"Zu billig" - Friedl hadert nach Bremen-Pleite im ÖFB-Duell

Im Abstiegsfight der ÖFB-Legionäre durften am Ende Stefan Posch, Philipp Mwene und Nikolas Veratschnig jubeln. Mainz setzte sich bei Werder Bremen mit 2:0 durch.

"Wir sehen uns nicht als Absteiger und nehmen jedes Spiel an, wissen, dass wir in jedem Spiel eine Chance haben. Wir haben jetzt 27 Punkte, das ist super und hätte uns vor sechs, sieben Spieltagen vielleicht auch keiner zugetraut. Wir haben eine breite Brust, auch wenn nicht alles perfekt ist", wird Mwene nach dem Spiel vom "Weser Kurier" zitiert.

Wenig erfreut ist man im Lager von Werder. Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll befinden sich mit ihrem Klub mit 25 Zählern nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz, Mainz überholte den Kontrahenten (27 Pkt, 13.).

Nächstes ÖFB-Duell im Abstiegskampf wartet

Entsprechend enttäuscht zeigt sich Werder-Kapitän Friedl: "Wir haben heute verdient verloren, weil wir es nicht geschafft haben, konsequent zu sein. Wenn wir jeweils in beiden Hälften früh mit einem Gegentor ins Hintertreffen geraten, ist es einfach zu wenig, um ein Heimspiel zu gewinnen. In der Situation, in der wir uns befinden, darfst du dir solche Fehler nicht erlauben. Wir kassieren die Gegentore einfach zu billig. In so einem wichtigen Spiel darf dir das nicht passieren."

Kommende Woche wartet für den Klub des Tirolers das nächste richtungsweisende Match. Man gastiert beim Vorletzten Wolfsburg (21 Pkt.). Kann Werder dort nichts mitnehmen, würde sich die Lage noch einmal deutlich verschärfen. Mit Patrick Wimmer und Pavao Pervan stehen auch beim VfL zwei Österreicher unter Vertrag.