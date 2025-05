Ex-Salzburg-Talent vor Wechsel zu deutschem Traditionsklub

Bereits nach einem Jahr kehrt Lukas Wallner Hannover wieder den Rücken!

Bei Hannover 96 II zählte der 22-jährige Abwehrspieler in der abgelaufenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern, den Abstieg aus der 3. Liga konnte jedoch auch er nicht verhindern. Für die Kampfmannschaft plant man nicht mit Wallner, weshalb der Klub die Option verstreichen ließ.

Doch an Interessenten am 22-Jährigen mangelt es nicht, der Österreicher bringt für einige Zweit- und Drittligisten ein interessantes Profil mit, zudem ist er ablösefrei zu haben. Konkret sollen sich der SC Paderborn aus der 2. Bundesliga und der FC Ingolstadt und Hansa Rostock aus der 3. Liga nach Wallner erkundigt haben.

Wallner ist heiß begehrt >>>

Vom Absteiger zum Aufstiegskandidaten?

Bis zuletzt galt der FC Ingolstadt als Favorit auf eine Verpflichtung, doch wie die "SN" berichten, soll ein anderer Verein nun das Rennen machen: Hansa Rostock.

In dieser Saison verpasste der Traditionsklub den Aufstieg als Tabellenfünfter der 3. Liga denkbar knapp, in der bevorstehenden Saison möchte man den nächsten Anlauf wagen. Bereits in den kommenden Tagen soll der Ex-Salzburger, der bei den "Bullen" auf magere 15 Profiminuten kam, einen Vertrag in Rostock unterschreiben.

