Sturm-Youngster vor Wechsel in die deutsche Bundesliga?

Beim SK Sturm Graz bahnt sich ein großer Umbruch an!

Neben den fixen Abgängen um die Leihspieler stehen auch Otar Kiteishvili, Gregory Wüthrich und William Böving vor einem Wechsel ins Ausland (Hier nachlesen >>>).

Doch die drohende Abgangswelle macht auch bei den Youngsters nicht halt. Nach Informationen der "Krone" soll Konstantin Schopp nun vor einem Wechsel zum FSV Mainz 05 stehen.

Champions League und Bundesliga-Debüt

Der 19-jährige Innenverteidiger kommt aus der eigenen Jugend und steht nur noch bis Sommer 2025 bei den "Blackies" unter Vertrag. Laut einem Gerücht soll der Youngster mit dem angebotenen Vertragsangebot nicht zufrieden sein.

Der Sohn von Ex-LASK-Coach Markus Schopp feierte in dieser Saison nicht nur sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga und bei der U21-Nationalmannschaft, sondern durfte auch eine Minute bei der Heimniederlage gegen Sporting in der UEFA Champions League auflaufen.

In LigaZwa kam der 1,95 Meter große Innenverteidiger 25-Mal zum Einsatz.

Jürgen Säumel bei Pressekonferenz "kalt erwischt"