NEWS

Zukunft von Christian Eriksen nach erneutem Zusammenbruch offen

Der 34-Jährige steht noch bis 2027 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Ob er noch einmal für die "Wölfe" aufläuft, ist aktuell nicht absehbar.

Zukunft von Christian Eriksen nach erneutem Zusammenbruch offen Foto: © IMAGO / Gonzales Photo
Textquelle: © APA
Kommentare

Die sportliche Zukunft des dänischen Fußball-Nationalspielers Christian Eriksen bleibt weiter offen.

Sein deutscher Zweitliga-Klub Wolfsburg teilte mit, dass der 34-Jährige nach seinem Zusammenbruch am 7. Juni während des Länderspiels gegen die Ukraine ein "individuelles Rehaprogramm" machen werde.

Dies wird nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking in Eriksens dänischer Heimat stattfinden.

Erneuter Zusammenbruch Anfang Juni

Wann und ob Eriksen danach überhaupt nach Wolfsburg zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Eriksen besitzt bei den Deutschen noch einen Vertrag bis 2027.

Vor fünf Jahren musste er bei der EM in Kopenhagen noch auf dem Rasen nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden und bekam kurz danach einen Herzschrittmacher implantiert.

Anfang Juni war er während des Länderspiels gegen die Ukraine zusammengebrochen. Und obwohl Eriksen diesmal wieder schnell bei Bewusstsein war und sogar aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, kamen sofort wieder Erinnerungen an 2021 hoch.

Mehr zum Thema

Ex-LASK-Kapitän vor Abschied aus Europa

Ex-LASK-Kapitän vor Abschied aus Europa

International
60 Millionen! WM-Shootingstar sorgt für neuen Transferrekord

60 Millionen! WM-Shootingstar sorgt für neuen Transferrekord

Deutsche Bundesliga
Angelt sich Miron Muslic einen deutschen Ex-Teamspieler?

Angelt sich Miron Muslic einen deutschen Ex-Teamspieler?

Deutsche Bundesliga
Verhandlungen laufen: Verpflichtet Hütter-Klub ein Bayern-Talent?

Verhandlungen laufen: Verpflichtet Hütter-Klub ein Bayern-Talent?

Deutsche Bundesliga
FC Barcelona: Angebot für Ex-Salzburger!

FC Barcelona: Angebot für Ex-Salzburger!

La Liga
8
TSV 1860 München: Der Abstieg eines Traditionsvereins

TSV 1860 München: Der Abstieg eines Traditionsvereins

International
22
Werder meldet Zwischenfall: Tribüne im Weserstadion eingebrochen

Werder meldet Zwischenfall: Tribüne im Weserstadion eingebrochen

Deutsche Bundesliga

Kommentare

VfL Wolfsburg Dänemark (Team, Fußball) Fußball International Fußball Christian Eriksen Dänemark 2. Deutsche Bundesliga Deutschland (Fußball)