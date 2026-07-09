Zukunft von Christian Eriksen nach erneutem Zusammenbruch offen

Die sportliche Zukunft des dänischen Fußball-Nationalspielers Christian Eriksen bleibt weiter offen.

Sein deutscher Zweitliga-Klub Wolfsburg teilte mit, dass der 34-Jährige nach seinem Zusammenbruch am 7. Juni während des Länderspiels gegen die Ukraine ein "individuelles Rehaprogramm" machen werde.

Dies wird nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking in Eriksens dänischer Heimat stattfinden.

Erneuter Zusammenbruch Anfang Juni

Wann und ob Eriksen danach überhaupt nach Wolfsburg zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Eriksen besitzt bei den Deutschen noch einen Vertrag bis 2027.

Vor fünf Jahren musste er bei der EM in Kopenhagen noch auf dem Rasen nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden und bekam kurz danach einen Herzschrittmacher implantiert.

Anfang Juni war er während des Länderspiels gegen die Ukraine zusammengebrochen. Und obwohl Eriksen diesmal wieder schnell bei Bewusstsein war und sogar aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, kamen sofort wieder Erinnerungen an 2021 hoch.